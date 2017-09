Vietnam maakt zich op voor "zwaarste tyfoon in jaren"

Door: redactie

14/09/17 - 08u40 Bron: Belga

Tyfoon Talas heeft in juli aan veertien mensen het leven gekost. Straten stonden volledig blank en meer dan 2.000 woningen waren vernield. © reuters.

Vietnam maakt zich op voor de komst van tyfoon Doksuri, volgens de autoriteiten mogelijk de zwaarste in jaren. De storm raast momenteel nog in de Zuid-Chinese Zee en gaat vermoedelijk morgenavond of zaterdagochtend aan land.