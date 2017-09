CEO van Braziliaanse vleesverwerker JBS gearresteerd

Bewerkt door: ib

14/09/17 - 03u05 Bron: Belga

Wesley Batista (rechts) verlaat het hoofdkwartier van de federale Braziliaanse politie. © reuters.

De CEO van JBS, de grootste vleesverwerker ter wereld, Wesley Batista, is op verdenking van corruptie gearresteerd in Sao Paolo. Twee dagen eerder had zijn broer en mede-JBS-topman Joesley zich al spontaan aangeboden bij de politie. Beiden zijn sleutelfiguren in het schandaal rond Braziliaans president Michel Temer.