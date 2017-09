Alle hoop vervliegt: achttien dagen al sinds Maëlys (9) verdween en ook verdachte geeft geen krimp

Hans van Zon

13/09/17 - 23u39 Bron: AD.nl

In Pont-de-Beauvoisin, en in aanpalende dorpen, hangen overal posters omhoog met daarop de foto en beschrijving van Maëlys De Araujo. De hoop dat het kind (levend) wordt teruggevonden, vervliegt met de dag. © afp.

De Franse politie zit met de handen in het haar. De zoektocht naar het negenjarige meisje Maëlys De Araujo dat in de nacht van 26 op 27 augustus verdween tijdens een trouwfeest, levert niets op en de gearresteerde verdachte geeft geen krimp.

In Frankrijk wordt al gesproken van een tweede 'Madeleine McCann-affaire'. De Britse peuter verdween tien jaar geleden uit een vakantiewoning in Portugal en sindsdien ontbreekt elk spoor. Ook in het geval van de negenjarige Maëlys vervliegt stilaan de hoop dat zij zal worden gevonden. Vandaag is het precies achttien dagen geleden dat het kind voor het laatst werd gezien, op een huwelijksfeest in Pont-de-Beauvoisin in de Franse Alpen. Daar was het meisje naartoe getrokken met haar ouders, zus en oom.



De uitgebreide zoektocht blijft voorlopig dus zonder resultaat. Speurhonden vonden buiten wel sporen van het meisje, op de parking van de feestzaal, maar die hielden al snel op. Dat doet vermoeden dat Maëlys in een auto is meegenomen. (lees hieronder verder) Lees ook Ouders verdwenen Maëlys praten: "Verdachte gedroeg zich vreemd en was weg voor politie kwam"

Verdachte verdwenen Maëlys (9) erkent: "Het meisje is in mijn auto geweest" Elke rotsspleet en kloof in de buurt werd onderzocht, maar ook dat leverde niets op. © afp.

Dashboard Maëlys werd voor het laatst gezien in de nacht van 26 op 27 augustus tijdens een bruiloft. © RV. Eergisteren stopte de politie met het uitkammen van de Chailles-kloof bij het stadje, gisteren braken duikers hun speurtocht af in een nabijgelegen meer. Ook grotten zijn zonder resultaat doorzocht. Een bron bij de politie die anoniem wil blijven, zegt dat 'alle aanknopingspunten zijn uitgeput'. De zoektocht zal 'pas weer worden opgeschaald als het onderzoek daartoe aanleiding geeft'.



Ook dat zit muurvast. De politie arresteerde op 3 september een verdachte, maar het ontbreekt aan overtuigend bewijs dat hij het meisje in heeft ontvoerd, of heeft vermoord.



De 34-jarige man uit Pont-de-Beauvoisin was alvast een van de 180 gasten. Hij geeft toe dat Maëlys in zijn auto heeft gezeten. Samen met een bevriend jongetje wilde ze zien of de hond in de kofferbak zat, zo stelt zijn advocaat Bernard Méraud. De raadsman doelt daarmee op de hond van de verdachte. Dat het meisje in zijn auto is geweest, kan de verdachte ook moeilijk ontkennen. Er is DNA van het kind op het dashboard van zijn Audi A3 gevonden. Hoe dat daar terecht is gekomen, kan hij niet verklaren. Volgens hem zaten de twee kinderen alleen korte tijd op de achterbank. Daarna zouden ze weer zijn teruggekeerd naar het feest.



"De vondst van het DNA maakt hem niet schuldig'', aldus Méraud. Ook voor de uitgebreide wasbeurt van zijn auto, de dag na het huwelijksfeest, heeft de raadsman een verklaring. Zijn cliënt zou niets te verbergen hebben. Hij besloot daartoe omdat hij de auto wilde verkopen en een koper had gevonden. "En de krassen op zijn arm en knie liep hij op bij werk in de tuin", legt de advocaat uit.