VN-Veiligheidsraad eist "onverwijld" stappen om geweld te stoppen in Myanmar

13/09/17 - 21u41 Bron: Belga

Duizenden Rohingya zijn ondertussen al gevlucht naar buurland Bangladesh. © epa.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties eist "onverwijld" stappen om het geweld in Myanmar een halt toe te roepen. De Veiligheidsraad is vandaag op vraag van Groot-Brittannië en Zweden in New York samengekomen over de situatie van de Rohingya in Myanmar.