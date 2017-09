Dode en drie gewonden bij schietpartij in Amerikaanse middelbare school

FT

Leerlingen verschuilen zich in een klaslokaal. © Twitter.

Een schutter heeft woensdag het vuur geopend op een school in de buurt van Spokane, in de Amerikaanse staat Washington. Daarbij is jongen gedood en raakten drie meisjes gewond. Hun toestand is stabiel. Dat melden lokale media. De schutter - een medestudent en leeftijdsgenoot van de slachtoffers - werd in de boeien geslagen.

Het incident vond plaats op de Freeman High School in het stadje Rockford, ten zuiden van Spokane. De schutter opende er het vuur in de hal aan een klaslokaal. "Ik hoorde een luide knal en draaide mij om. Ik zag hem rondwandelen", getuigt de 14-jarige Elisa Vigil. "Hij had een pistool. Zijn gezicht was volledig passief. Hij schoot iemand in het hoofd."



Op Twitter verscheen een foto van een zekere Christina waarop te zien is hoe enkele kinderen zich schuilhouden in een klaslokaal. Zeker vijf ziekenwagens, een helikopter en tal van agenten kwamen ter plaatse.

At Freeman elementary currently. I am a junior, evacuated from the high school. At least 4 shots. pic.twitter.com/RnGbbbahbK — Christina✌️ (@TheChristinaXX) September 13, 2017