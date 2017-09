Dode en drie gewonden bij schietpartij in Amerikaanse middelbare school

FT

13/09/17 - 20u22

Leerlingen verschuilen zich in een klaslokaal. © Twitter.

Een schutter heeft rond 10 uur Amerikaanse tijd het vuur geopend in een middelbare school in de buurt van Spokane, Washington. Daarbij is een dode gevallen en zijn drie kinderen gewond geraakt. Dat meldt de brandweer aan The Chicago Tribune. De schutter werd in de boeien geslagen. Alle andere scholen in de buurt gingen lange tijd in lockdown. Op Twitter verscheen een foto van een zekere Christina waarop te zien is hoe enkele kinderen zich schuilhouden in een klaslokaal. Zeker vijf ziekenwagens, een helikopter en tal van agenten kwamen ter plaatse.