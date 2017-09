Drie doden door storm Sebastian in Duitsland

Door: redactie

Zeker drie mensen zijn om het leven gekomen in Duitsland door de storm Sebastian, die door het noorden van Europa raast. Sebastian haalt windsnelheden tot 130 kilometer/uur.

De slachtoffers vielen in Hamburg en Noordrein-Westfalen. Een van hen was een rolstoelpatiënt die in een rivier terechtgekomen was en verdronk. Een andere had een stelling tegen het hoofd gekregen en de laatste was onder een omvallende boom terechtgekomen.



In verschillende Duitse regio's hebben bewoners de raad gekregen binnen te blijven.