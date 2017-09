Psychiatrische patiënt valt zeven mensen aan in Toulouse

Navin Bhagwat, kv

13/09/17

De arrestatie van de verdachte verliep niet zonder slag of stoot. © Twitter.

Een onbekende man heeft vandaag zeven personen, waaronder enkele politieagenten, aangevallen in het Franse Toulouse. De man zou tijdens de daad meerdere malen 'Allahu Akbar' hebben geroepen.

Drie agenten zijn behandeld aan verschillende verwondingen. Daarnaast raakten volgens verschillende Franse media vier omstaanders gewond nadat de man hen aanviel. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis afgevoerd.



Volgens een ooggetuige viel de 42-jarige verdachte hem uit het niets aan. "We waren met elkaar aan het praten toen hij ons besprong. Hij had als eerst mijn zoon te pakken en sloeg daarna in op mijn dochter. We zijn meteen weggerend."



De man zou zich volgens het Franse Dagblad La Dépêche vervolgens tegen drie agenten gekeerd hebben, terwijl hij "Allahu Akbar" riep. De dader is volgens La Dépêche niet gekend bij de politie. Hij verbleef in het verleden in een psychiatrisch hospitaal dat hij in april verliet. Tijdens zijn arrestatie barstte hij in tranen uit.