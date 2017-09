In Congo vermoorde VN-experts bewust misleid met verkeerde vertaling

Door: redactie

13/09/17 - 18u43 Bron: Belga

De Zweeds-Chileense Zaida Catalan werd samen met haar collega verkeerd geïnformeerd over de veiligheid van de plaats waar beide VN-experts uiteindelijk vermoord werden. © afp.

De twee VN-experts die zes maanden terug vermoord werden in de Democratische Republiek Congo, zijn aan de vooravond van hun dood misleid door een bewust verkeerde vertaling. Uit onderzoek dat Radio France Internationale (RFI) heeft gepubliceerd blijkt dat de experts mogelijk belazerd werden. De twee, de Zweeds-Chileense Zaida Catalan en de Amerikaan Michael Sharp werden, verkeerd geïnformeerd over de veiligheid van de plaats waar ze uiteindelijk vermoord werden.

Catalan en Sharp waren in de Kasaï, de centraalgelegen regio waar het intussen al meer dan een jaar bijzonder onrustig is, voor onderzoek in opdracht van de VN-secretaris-generaal naar de meer dan 40 massagraven die in de regio gevonden zouden zijn. Meer dan twee weken later werden hun lichamen gevonden. Catalan bleek onthoofd.



RFI publiceert nu een transcriptie van het gesprek dat de twee VN-experts de avond voor hun dood hadden met een lid van de Kamwina Nsapu, dat door verschillende mensen in het Frans werd vertaald. "Zeker drie van de deelnemers aan het gesprek hadden doelbewust de twee experts misleid over het veiligheidsniveau in Bunkonde", aldus RFI.



Het geweld in de Kasaï brak in augustus vorig jaar uit, nadat Kamwina Nsapu, leider van de gelijknamige groepering, door het leger gedood werd. Intussen zijn al 3.000 mensen omgekomen bij dat geweld, en 1,4 miljoen mensen zijn op de vlucht.