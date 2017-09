Belg koopt pastorie in Saint-Tropez voor 8 miljoen: inwoners zijn verbolgen

avh

De Belg Patric Huon heeft liefst 8 miljoen euro neergeteld voor een prachtige pastorie in Saint-Tropez. Dat meldt La Libre. Hij wil er nu een appartement bouwen met eronder een handelspand. De inwoners van Saint-Tropez hebben zich lange tijd verweerd tegen de verkoop, maar onder andere een petitie haalde niets uit. De verontwaardiging is groot nu de verkoop helemaal rond is.

De pastoor van Saint-Tropez moet zijn pastorie in het oude stadscentrum verlaten en verhuizen naar een nieuw gebouw buiten de stad. Patric Huon, baas van projectontwikkelaar City Mall, was er als de kippen bij om de vrijstaande pastorie te kopen. Een monsterbod van 8 miljoen euro bleek overtuigender dan het protest van de inwoners.



Terwijl de priester zijn intrek neemt in een moderner gebouw met meer vergaderzalen en parking, verhuist Patric Huon binnenkort naar de Rue Gambetta waar de voormalige pastorie staat. Maar of de inwoners hem graag zullen zien komen, is een ander paar mouwen. Ze probeerden de verhuis nog te blokkeren, maar hun petitie kwam te laat want de bisschop had de pastorie al verkocht.



"Ik had vernomen dat het gebouw te koop gezet was door de bisschop, dus heb ik een bod gedaan. Het is aanvaard", zegt Huon in La Dernière Heure. "Het is ideaal gelegen, tussen de haven en de Place des Lices."