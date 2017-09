Meer dan 10.000 mensen geëvacueerd in Moskou na bomdreigingen

MV

In Moskou zijn woensdag meer dan 10.000 mensen geëvacueerd uit winkelcentra, treinstations en universiteiten, nadat er "bijna gelijktijdige" telefoontjes binnenkwamen dat in die gebouwen bommen waren achtergelaten. Dat meldt het Russische RT News. Het gaat om twintig plaatsen, waaronder de grootste treinstations in Moskou, een tiental winkelcentra en zeker één universiteit. Volgens de hulpdiensten zijn specialisten en snuffelhonden ter plaatse. Volgens Tass moet het exacte aantal geëvacueerden nog bevestigd worden, maar volgens een bron bij de hulpdiensten gaat het inderdaad om meer dan 10.000 mensen.

Volgens het Russische persbureau Tass hebben de autoriteiten intussen zeker drie shoppingcenters vrijgegeven. "We moeten de geloofwaardigheid van deze berichten nagaan", aldus de Tass-bron.



Ook elders in Rusland, zoals in Petropavlovsk, aan de Grote Oceaan, over Siberië tot Kaliningrad aan de Baltische Zee werden deze week al verschillende meldingen ontvangen, meldt Bloomberg. De afgelopen twee dagen ging het om meer dan 45.000 mensen die geëvacueerd moesten worden uit luchthavens, scholen en regeringsgebouwen. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeziene golf van valse bommeldingen. "Enige bedoeling is paniek te zaaien", aldus Frants Klintsevitsj, de tweede man in de commissie-Defensie in het hogerhuis van het Russische parlement. "Het is mogeiljk dat dit de voorbereidingen kunnen zijn voor een echte terreuraanval."



De telefoontjes komen via online telefoondiensten en kunnen moeilijk getraceerd worden. Klintsevitsj en andere officiële bronnen wezen al met de vinger naar Oekraïne.