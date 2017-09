19-jarige die jonge meisjes chanteerde met naaktfoto's ook beticht van verkrachting

Door: redactie

13/09/17 - 15u12 Bron: AD.nl

De verdachte zou de contacten met de meisjes onder meer hebben gelegd via de Snapchat-app. Vervolgens vroeg hij ze om naaktfoto's. © ANP.

Een 19-jarige jongen uit het Nederlandse Bavel (bij Breda) staat centraal in een omvangrijke zedenzaak. De scholier, die al drieënhalve maand vastzit, zou via chats naaktfoto's hebben opgeëist bij tientallen jonge meisjes. Die contacten leidden tot verkrachting van een 12-jarig meisje en ontucht met een meisje van 13 jaar. De jongeman viseerde zelfs kinderen van 8 en 10 jaar. De politie sluit niet uit dat de jongeman ook Belgische slachtoffers maakte.

De tiener moet voorlopig in de cel het onderzoek naar de verdenkingen tegen hem afwachten. Het Openbaar Ministerie in Breda beschuldigt hem van de verkrachting van een meisje van 12 jaar, ontucht met een 13-jarig meisje en honderden op seks gerichte chat-contacten. Zowel bij het misbruik als de contacten via social media gaat het om jonge meisjes. In het dossier komen zelfs kinderen van 8 en 10 jaar voor.



Kinderporno

Bij een doorzoeking op het woonadres van de tiener, op 20 juni, is een groot aantal digitale afbeeldingen aangetroffen, die aangemerkt kunnen worden als kinderporno. Ze zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig van zijn chat-contacten. Het gaat om 900 foto's en 170 filmpjes, met daarop volgens officier van justitie Janne Kerkhofs 40 tot 45 verschillende meisjes. De politie probeert hun identiteit te achterhalen. Ook onderzoekt ze de aard van zo'n 300 chat-contacten. Een en ander bleek gisteren tijdens een tussentijdse rechtszitting.



De officier van justitie uitte haar grote zorg "dat jonge kinderen steeds meer gevaar lopen het slachtoffer te worden van internet-contacten". Ouders kunnen naar haar mening niet genoeg gewaarschuwd zijn.



Niet achter gesloten deuren

Gezien de uiterst gevoelige inhoud van de beschuldigingen en de jeugdige leeftijd van de beklaagde pleitte raadsvrouw Esther Vroegh voor behandeling achter gesloten deuren. "Het is een zeer trieste zaak voor alle betrokken. Uiteraard voor de slachtoffers, maar ook voor mijn cliënt".



De rechtbank ging daar niet in mee. Ook een verzoek om de schoolgaande tiener in afwachting van zijn berechting op vrije voeten te stellen, vond geen weerklank. Hij zit nu drieënhalve maand vast. "Het zijn ernstige feiten en de maatschappij zou zeer geschokt kunnen zijn als wij u vrij laten", aldus de rechtbank. Overigens liet ook de advocate van de jongen zich ontvallen dat het om een zaak gaat "waarbij helaas veel vuile was naar buiten gaat komen".



Een 12-jarig meisje werd volgens de aanklacht in de periode van september 2016 tot februari 2017 in Breda verkracht. Met een 13-jarig meisje zou de jongen begin dit jaar tijdens een eerste en eenmalige ontmoeting ontucht hebben gepleegd.



Zeer intelligent

De verdachte zou de contacten met de meisjes onder meer hebben gelegd via Snapchat. Vervolgens vroeg hij ze om naaktfoto's. Als ze geen seksuele handelingen met hem wilden verrichten, dreigde hij de foto's online te zetten.



De verdachte is psychologisch onderzocht. Daaruit, en ook uit zijn wijze van formuleren in de rechtszaal, blijkt hij een zeer intelligente jongen. De volgende zitting is op 28 november.