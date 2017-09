Ze was zo blij dat haar collega met wie het zo klikte een nieuw vriendje had. Tot ze zijn foto zag

Koen Van De Sype

Het is altijd leuk om aan een nieuwe job te beginnen en meteen een connectie te hebben met een van je kersverse collega's. Dat geluk viel ook de Amerikaanse Ayana te beurt. Zij en haar collega bleken dezelfde smaak en interesses te hebben en hoewel ze dat aanvankelijk geweldig vond, stond haar een onaangename verrassing te wachten.

Een week geleden had Ayana een meeting met een kerel die haar cowerkers allemaal een stuk vonden. "Ik vond dat niet en mijn nieuwe vriendin ook niet", gaat ze verder. "Ze zei dat ze iemand kende die er veel beter uit zag en haalde haar telefoon boven om een foto van haar vriend te laten zien. Ik stond aan de andere kant van het restaurant en kon het niet zien, maar mijn collega's lieten instemmende geluiden horen. Het ging uiteindelijk uit mijn gedachten en ik kwam er niet op terug."



Een week later kwam er echter weer een leuke kerel de zaak in en de twee gaven elkaar weer 'de blik'. "Toen hij weg was, zei ze me dat ze hem een stuk vond en dat ze me nog altijd haar vriend niet had laten zien. Daarop haalde ze haar telefoon boven en opende ze Instagram. Groot was mijn verbazing toen ik de naam van mijn vriend bovenaan bij de zoekopdrachten zag staan. In mijn hoofd bad ik dat ze hem niet zou aanklikken. Daarop vroeg ik haar of ze hem kende. En inderdaad, het bleek haar vriendje te zijn." (lees hieronder verder) © Instagram.

Ayana besloot om nog niet meteen in haar kaarten te laten kijken en antwoordde ontwijkend toen haar vriendin vroeg hoe ze hem kende. "Ik zei dat we samen op school hadden gezeten en vroeg haar vervolgens of de relatie serieus was of meer een flirt. En dat terwijl ik vriendelijk bleef glimlachen en geïnteresseerd deed. Ze antwoordde dat het nog niet zó serieus was, maar dat ze elkaar toch elke dag hoorden. Het was dan misschien nog niet echt een vaste relatie, maar toch zo goed als."



Toen Ayana even later een Uber belde om naar huis te gaan, ontdekte ze dat haar collega vlakbij woonde. "Ik vroeg haar of ze die avond al iets te doen had en toen dat niet zo bleek te zijn, nodigde ik haar uit om met me mee te komen naar huis en nog een glas te drinken", gaat ze verder. "Mijn vriend woont bij me en zou na ons thuis komen. Dat kon interessant worden."

Onderweg naar huis vertelde haar collega honderduit over hoe fijn de twee het al hadden gehad het afgelopen jaar. "Ter info: mijn vriend en ik zijn al drie jaar samen. Hij werkt 's avonds en komt normaal gezien rond 1 uur thuis. Mijn plan was dat hij zou binnenkomen en ons samen op de bank zou zien zitten. Toen we aankwamen, bleek ze maar zes huizen verderop te wonen. Handig, dan kon hij dus te voet naar haar toe. Zelf dacht ze dat haar vriendje een uur verderop woonde."



Maar terwijl ze de oprit op stapte, zag Ayana plots dat de tv aan was en de wagen van haar vriend in de garage stond. Ze stelde haar vriendin daarop voor om haar vriend te ontmoeten. Hij bleek echter in de badkamer te zijn en terwijl de dames het zich makkelijk maakten in de woonkamer, riep ze hem toe dat ze thuis was en dat ze een collega had meegebracht. Toen kwam hij de kamer binnen. (lees hieronder verder) © Instagram.