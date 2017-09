Zangeres schiet dakloze man neer die haar vraagt Porsche te verzetten zodat hij kan slapen

Koen Van De Sype

13/09/17 - 12u22 Bron: Independent.ie, Metro, Daily Mail

© YouTube, Metropolitan Nashville Police Department.

Een dakloze man die om drie uur 's nachts probeerde te slapen op een stoep in het Amerikaanse Nashville, heeft dat bijna met zijn leven bekocht. Vlakbij zat Katie Layne Quackenbush (26) na een avondje stappen met een vriendin in haar Porsche SUV en hij werd gehinderd door de uitlaatgassen en de luide muziek van de wagen. Hij ging er iets van zeggen, maar dat had hij beter niet gedaan.

Vervolgens zou de man weer naar zijn slaapplaats gelopen zijn. Volgens de politie stapte de vrouw daarop uit haar wagen met een geweer en ging de discussie verder. De alleenstaande moeder van een zoon van vijf zou daarop twee schoten afgevuurd hebben, die de zwerver troffen in de buik. De man kon de politie nog vertellen dat de vrouw weer in haar wagen was gestapt en ervandoor was gegaan.



Melton werd in kritieke toestand overgebracht naar het Vanderbilt University Medical Center. Hij zou nu wel stabiel zijn. De vrouw gaf ze enkele dagen later aan en is intussen officieel in staat van beschuldiging gesteld voor poging tot moord. Ze is wel vrij op borg. (lees hieronder verder)