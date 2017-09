Singapore krijgt voor het eerst vrouw als president

Door: redactie

13/09/17

Halimah Yacob werd vandaag tot het nieuwe staatshoofd van Singapore benoemd. © epa.

De Zuidoost-Aziatische stadstaat Singapore heeft voor het eerst een vrouwelijke president. Halimah Yacob (63), tot dusver voorzitster van het parlement, werd woensdag tot het nieuwe staatshoofd benoemd. Daarmee wordt sinds de onafhankelijkheid van Maleisië in 1965 voor het eerst ook iemand uit de Maleisische minderheid president van het land.

Volgens de grondwet moest het volgende staatshoofd van Singapore uit deze bevolkingsgroep komen. De grote meerderheid van de ongeveer 5,5 miljoen inwoners heeft Chinese wortels.



Oorspronkelijk zou de nieuwe president zaterdag door de bevolking verkozen worden. Van de drie kandidaten moesten er echter twee afhaken omdat ze niet aan een van de voorwaarden voldeden die de grondwet voorschrijft: ze hadden niet aan het hoofd van een grote naamloze vennootschap gestaan. Daarop werd Yacob tot winnaar verklaard. Morgen legt ze de eed af.



In Singapore is de post van premier belangrijker dan het ambt van president. De huidige premier is Lee Hsien Loong (63), de oudste zoon van de overleden stichter van de staat, Lee Kuan Yew.