Juncker: "Europa heeft opnieuw de wind in de zeilen"

"Europa heeft opnieuw de wind in de zeilen. We hebben nu een window of opportunity, maar dat zal niet eeuwig openblijven." Met die positieve insteek heeft Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker woensdag zijn jaarlijkse State of the Union gehouden in het Europees Parlement. Volgens Juncker hebben de Europese Unie en de eurozone de unieke kans om nog voor de verkiezingen van 2019 een aantal cruciale beslissingen te nemen die de burgers moeten overtuigen van de meerwaarde van het Europees project.

Met zijn State of the Union heeft Juncker het politieke werkjaar van de Commissie en bij uitbreiding heel de Europese Unie afgetrapt. Het was uitkijken naar zijn visie op enkele cruciale beleidsaspecten, zoals de verdieping van de eurozone, migratie, werkgelegenheid en de relaties met Turkije.



De euro moet de eenheidsmunt van heel de Europese Unie worden, zei Juncker, maar de Economische en Monetaire Unie moet wel "vinniger" worden. Zo toont de Commissievoorzitter zich er voorstander van het noodfonds ESM om te vormen tot een Europees Monetair Fonds en een Europese minister van Economie en Financiën in het leven te roepen. Een aparte begroting voor de eurozone of een parlement voor de eurozone wil Juncker niet. "Het europarlement bestaat al, en het is dit Europees Parlement", zei hij.



In het Europa van de toekomst dat Juncker schetste, moeten alle Europeanen gelijke kansen hebben. Om de Europese regels over arbeidsmobiliteit te stroomlijnen, wil hij een nieuwe Europese arbeidsmarktautoriteit in het leven roepen. Het concretiseren van dat voorstel is een opdracht voor de Belgische commissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen (CD&V).



Wat migratie betreft, zei Juncker dat "Europa nooit een fort Europa zal worden". Hij pleit voor solidariteit, ten behoeve van mensen die echt bescherming nodig hebben. Juncker riep de lidstaten op hun solidariteit met Afrika niet te laten varen. Voor de Turkse machtshebbers had Juncker verschillende sneren klaar. Hoe dan ook is EU-lidmaatschap in de nabije toekomst uitgesloten, klonk het.



Op het einde van zijn toespraak blikte Juncker vooruit op de brexit, die op 30 maart 2019 een feit zal zijn. Hij wil die dag een Europese top laten beleggen waar de leiders van de 27 lidstaten zich engageren voor een "meer verenigd, sterk en democratisch Europa", zodat "de Europeanen wakker worden in een Unie waar we allemaal onze waarden naleven".