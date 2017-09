Fotograaf in de cel om weigering afstaan beelden van actie tegen NAVO

Door: redactie

13/09/17 - 11u00 Bron: Belga

Bewaking bij het NAVO-complex in Brunssum, Nederlands Limburg. © ANP.

De Nederlandse persfotograaf Chris Keulen is aangehouden omdat hij weigerde zijn camera af te geven aan de politie. Dat gebeurde zondag, toen Keulen in Nederlands Limburg bezig was met een reportage voor de krant NRC over geluidsoverlast van NAVO-vliegtuigen.