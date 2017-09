Agenten niet vervolgd voor dood Freddie Gray

Door: redactie

Een demonstrant tijdens een protestactie tegen het politiegeweld waarvan Freddie Gray. © afp.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zal geen politieagenten in Baltimore vervolgen voor de dood van Freddie Gray in april 2015, een zwarte man die kort daarvoor was aangehouden.