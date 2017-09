Premier Myanmar annuleert deelname aan Algemene Vergadering VN

Door: redactie

13/09/17 - 08u36 Bron: Belga

Premier van Myanmar Aung San Suu Kyi. © reuters.

Aung San Suu Kyi, de premier van Myanmar, zal eind september niet afzakken naar New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dat heeft haar woordvoerder vandaag meegedeeld.

Een Rohignya-vluchteling in een tijdelijk vluchtelingenkamp. © reuters. © reuters.

Aung San Suu Kyi kreeg de afgelopen weken de internationale gemeenschap over zich heen omdat ze zich niet uitspreekt over de situatie in Rakhine, in het westen van Myanmar. Daar zijn in minder dan een maand tijd al bijna 300.000 mensen van de Rohingya gevlucht naar buurland Bangladesh omdat het leger van het vroegere Birma ze opgjaagt. De Rohingya zijn een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische land.



Burgerslachtoffers

Eind augustus openden Rohingya-rebellen de aanval op enkele politiekantoren in de streek. De vergelding van politie en leger was genadeloos. Exacte cijfers over het aantal dodelijke burgerslachtoffers zijn er niet maar ooggetuigen spreken van platgebrande dorpen, soldaten die het vuur openen op vluchtende burgers en mijnenvelden in de grensstreek met Bangladesh.



Vandaag buigt de VN-Veiligheidsraad zich op vraag van Groot-Brittannië en Zweden over de situatie van de Rohingya in Myanmar.



Vorig jaar beloofde de Nobelprijswinnares voor de Vrede nog aan VN om de rechten van de Rohingya in haar land te steunen.