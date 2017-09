Oma doet kleindochter (9) in hondenhok wonen "om haar tegen zichzelf te beschermen"

Koen Van De Sype

13/09/17 - 08u29 Bron: Inside Edition, HuffPost

De Amerikaanse politie heeft een vrouw uit Wisconsin opgepakt die haar kleindochter van negen opsloot in een hondenhok. Ook de vriend van de vrouw is aangehouden. Volgens de twee deden ze het om het meisje tegen zichzelf te beschermen. "Ze eet schoonmaakmiddelen", klonk het.

"Ik werk 23 jaar bij de politie en heb nog nooit iets als dit gezien", aldus sheriff Christopher Schmaling. "Mensen doen elkaar soms vreselijke dingen aan, maar ik heb nog nooit iemand gezien die een kind behandelt als een dier. Het was misselijkmakend." De kooi was 1,45 meter hoog, 1,20 meter lang en 2,40 meter breed. Volgens Schmaling werd het meisje er elke avond ingestopt en om zeven uur 's morgens weer uitgelaten. Er lag karton op de grond en ze kreeg enkele lakens, maar geen kussen. Vermoorden Het koppel gaf toe dat het meisje opgesloten werd, maar beweerde dat het voor haar eigen goed was. "Ze dreigde ermee ons te vermoorden en ze eet schoonmaakmiddelen", klonk het. (lees hieronder verder)

De zaak kwam aan het licht toen het meisje op een dag op school kwam met erg kort haar. Toen de leraar vroeg wat er gebeurd was, vertelde ze dat haar oma haar haren had gekortwiekt als straf, nadat ze zelf had geprobeerd om haar haren te knippen. De sociale dienst haalde daarop het kind en ook een 10-jarig broertje of zusje uit het huis en plaatste hen.



De borg is vastgelegd op 46.000 euro per persoon. Vandaag is er een eerste hoorzitting.