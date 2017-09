Japanse eilanden zetten zich schrap voor krachtige tyfoon

Bewerkt door: ib

13/09/17 - 04u00 Bron: Belga

Tyfoon Talim is op weg naar Japan. © @EarthUncutTV .

Woensdagochtend lokale tijd is ten zuiden van de Japanse eilanden een krachtige tyfoon waargenomen. Met hevige winden en hoge golven is de storm, tyfoon Talim, op weg naar Miyako eiland, zeggen de Japanse meteorologische diensten. De eilanden zijn in uiterste staat van paraatheid geplaatst. Het is al de achttiende tyfoon dit seizoen, weet de Okinawa Times.