Burgemeester Seattle treedt af na beschuldigingen kindermisbruik

Door: redactie

12/09/17 - 23u51 Bron: ANP

Burgemeester van Seattle Ed Murray. © reuters.

De burgemeester van Seattle Ed Murray (62) heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd, enkele uren nadat hij opnieuw was beschuldigd van seksueel misbruik van jonge jongens in de jaren zeventig en tachtig. Dat was al het vijfde geval. Ditmaal zou het gaan om een neefje, dat destijds dertien jaar was.