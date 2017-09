Twee doden bij vliegtuigcrash in Zwitserland

Bewerkt door: ib

In het Zwitserse drop Braunwald, in het kanton Glarus, is gisterenavond een eenmotorig propellervliegtuig om een nog onduidelijke reden neergestort. Beide inzittenden kwamen daarbij om, zegt de politie.

Door het slechte weer en de duisternis was het moeilijk om de lichamen terug te vinden in het bergachtige gebied. De Mooney M20K was opgestegen in Donaueschingen, in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, en was op weg naar Italië.



Trainingsvliegtuig

Eerder gisteren was in de Zwitserse Alpen ook al een trainingsvliegtuig van het type PC-7 van het Zwitserse leger neergestort. Het toestel verdween in de ochtend en kon pas om 16 uur teruggevonden worden. De piloot, een officier op een oefenvlucht, overleefde de crash niet.



Het leger is een onderzoek gestart.