Italiaanse bakker in de problemen om 'Hitler-taart'

12/09/17 - 21u55

Een patissier uit het Italiaanse Maratea krijgt het vuur aan de schenen omdat hij in zijn etalage een taart met een afbeelding van Adolf Hitler heeft tentoongesteld.

De gedecoreerde taart choqueerde voorbijgangers die het euvel aanschouwden in het uitstalraam. Het gebak, met een prijskaartje van 30 euro, is afgewerkt met roze glazuur, en toont de Führer compleet swastika en de nazi-adelaar. In gele letters stond op de taart te lezen "Beste wensen, chef". "Het was niet mijn idee. Ik maakte [de taart] nadat ze besteld was door een klant," zegt bakker Umberto Avigliano. Wie de taart besteld had, wilde hij niet kwijt.

Fascisme

De rel komt er net op het moment dat het Italiaanse parlement debatteert over een nieuwe wet die stelt dat de verspreiding van fascistische en nazi-afbeeldingen strafbaar zou worden. De nazigroet en de verkoop van producten met fascistische afbeeldingen zijn momenteel niet verboden in Italië.



De fascistische leider Benito 'il Duce' Mussolini (1883 - 1945) geniet nog steeds populariteit in Italië. In zijn geboorteplaats Predappio bloeit de verkoop van aanstekers, sleutelhangers, kalenders en flessen wijn met afbeeldingen van Mussolini en Hitler.



Op verschillende plaatsen in Italië staan er nog verschillende monumenten uit het fascistische tijdperk overeind, waaronder een gigantische marmeren obelisk in Rome met de woorden 'Mussolini Dux' (dux staat voor 'leider' in het Latijn).



De neofascistische partij Forza Nuova plant volgende maand een grote betoging in de Italiaanse hoofdstad ter herinnering aan de 'Mars naar Rome' die Mussolini in 1922 aan de macht bracht.