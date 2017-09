Priester gebruikt kaart van overleden gehandicapte vrouw om te parkeren

Bewerkt door: LB

12/09/17 - 23u33 Bron: The Independent

"Een eerlijke vergissing was het, en dat is de evangelische waarheid", verdedigde priester Haymaker zich. © PA.

Een Engelse priester is veroordeeld tot een geldboete en 200 uren gemeenschapsdienst nadat hij de gehandicapenkaart van een overleden vrouw had gebruikt om zijn wagen te parkeren. Priester William Haymaker werd veroordeeld voor fraude nadat hij in december 2015 zijn wagen op een gehandicaptenplaats had geparkeerd in Bexhill. De eigenares van de kaart was twee maanden eerder overleden.