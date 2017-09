Schulz daagt Merkel uit voor tweede tv-duel

Door: redactie

12/09/17 - 22u53 Bron: ANP

In het tv-debat op 3 september zijn volgens Martin Schulz veel onderwerpen die de burgers beroeren niet ter sprake gekomen. © getty.

Martin Schulz, de kandidaat van de SPD voor het bondskanselierschap, heeft Angela Merkel uitgedaagd de degens nogmaals verbaal te kruisen op televisie voordat de Duitsers op 24 september naar de stembus gaan. In het tv-debat op 3 september zijn volgens hem veel onderwerpen die de burgers beroeren niet ter sprake gekomen.

"Daarom heb ik mevrouw Merkel vandaag een brief gestuurd en haar uitgenodigd nog een keer met mij te discussiëren", zei Schulz in het ZDF-programma Klartext. Het studiopubliek begroette het voorstel met applaus. Volgens Bild, dat in de woensdagkrant citeert uit de brief van Schulz, moet het dan onder meer gaan over digitalisering en pensioen. "De burgerij verdient een uitvoerig debat over de centrale thema's voor de toekomst van ons land".



Ook de tv-zenders ARD, ZDF, RTL en SAT.1 wilden meer dan één duel tussen Merkel en Schulz, maar de bonskanselier wees dat af.