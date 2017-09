VS en Rusland gaan weer praten over nucleaire ontwapening

kv

De Russische buitenlandminister Sergej Rjabkov (tweede van links) en de Russische ambassadeur voor de VS Sergej Kislyak. © ap.

De Verenigde Staten en Rusland willen binnenkort weer aan de onderhandelingstafel gaan zitten om het statuut van het in 2010 getekende akkoord over het reduceren van hun beider kernwapenarsenaal te bespreken. Dat heeft de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov vandaag gezegd na een onderhoud in Helsinki met zijn Amerikaanse ambtgenoot Thomas Shannon. Die gesprekken zullen plaatsvinden op het niveau van deskundigen.

Beide politici zijn het eens dat dit verdrag zonder uitzondering moet worden uitgevoerd, zei Ryabkov, aangehaald door het agentschap Interfax.



Het nieuwe START-verdrag (Strategic Arms Reduction Treaty) voorziet in het beperken van het Amerikaanse en Russische kernwapenarsenaal tot elk "slechts" 1.550 kernkoppen en 800 lanceersystemen.



START-3 (New Start) is, in de nieuwe ijstijd tussen beide landen, één van de weinige nucleaire akkoorden die nog overeind staan. Maar ook over deze materie regent het wederzijdse beschuldigingen. De VS zeggen dat Rusland het INF-akkoord (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) schenden, dat het gebruik van raketten van de korte en middellange afstand verbiedt; Rusland scheurde een akkoord aan flarden dat voorzag in het vernietigen van hoogwaardig plutonium omdat Washington zijn belofte niet zou zijn nagekomen.