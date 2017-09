Drie voetbalvelden lang: enorme 'vetbult' in Londens riool

Door: redactie

12/09/17 - 20u23 Bron: ANP

Een werknemer van de waterdienst Thames Water bij een eerdere 'vetbult', in 2014. Toen moest een 'vetberg' van 130 ton verwijderd worden. © afp.

In Londen is een van de grootste 'vetbulten' ooit aangetroffen. De gigantische klont van drie voetbalvelden lang en met een totaal gewicht van tien dubbeldekkers blokkeerde een riool uit de victoriaanse tijd, net ten het oosten van het centrum. De inmiddels keiharde berg bevat behalve olie en vet vooral luiers en vochtige schoonmaakdoekjes.

"Het is een absoluut monster. Het kost veel mankracht en machinerie om dat op te ruimen", zei Matt Rimmer, hoofd van de ontstoppingsdienst van Thames Water. "Het is alsof je door beton heen moet. En het is frustrerend omdat deze situaties helemaal te voorkomen zijn. Vet, olie en smeermiddelen moeten niet door de gootsteen worden afgevoerd en billendoekjes niet doorgetrokken op de wc. Ze horen in de vuilnisbak".



Het opruimingswerk is inmiddels begonnen. Een ploeg van acht man is met onder meer hogedrukspuiten in de weer de massa los te weken zodat een tankwagen het kan opzuigen.