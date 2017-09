Door: redactie

12/09/17 - 19u50 Bron: vtmnieuws.be

video

In Florida zijn alle geëvacueerde gebieden de afgelopen uren opnieuw vrijgegeven. Iedereen in Florida mag iedereen weer naar huis keren, met als gevolg dat er ellenlange files staan. "Het ongeduld is bijzonder groot", zegt correspondente voor VTM NIEUWS in de VS Greet De Keyser.