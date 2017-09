Vier Fransen omgekomen bij crash vliegtuigje op Corsica

Door: redactie

12/09/17 - 18u43 Bron: Belga

Vier Fransen, twee mannen en twee vrouwen, zijn omgekomen bij de crash van hun tweemotorig vliegtuigje nabij Aleria, in het oosten van Corsica. Oorspronkelijk was gemeld dat de slachtoffers uit Duitsland kwamen; het betreft echter mensen uit de Elzas.

Het lichte vliegtuig was opgestegen in Cannes en had de Corsicaanse luchthaven van Ghisonaccia als bestemming. Wat de crah heeft veroorzaakt, is nog onbekend. Toen de eerste hulpverleners ter plaatse kwamen, was het vliegtuig reeds in de vlammen opgegaan.