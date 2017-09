Monsanto weigert uitnodiging voor hoorzitting in Europees Parlement

kv

Monsanto past voor een hoorzitting over 'de Monsanto Papers en glyfosaat' in het Europees Parlement. "Wij denken niet dat een discussie zoals ze hier wordt voorgesteld het gepaste forum is om over deze zaken te praten," zo stelt een topman van de agroreus in een brief aan de fractieleiders van het halfrond.

Het Europees Parlement organiseert op 11 oktober een hoorzitting over de Monsanto Papers. In de Verenigde Staten waren interne documenten aan het licht gekomen die erop wijzen dat het bedrijf studies en wetenschappers zou beïnvloed hebben om gunstige papers over glyfosaat te schrijven. Monsanto ontkent dat er sprake is van "onrechtmatige" beïnvloeding. Lees ook Pesticidesector naar de rechter tegen Waals verbod op Roundup

Europa opent diepgaand onderzoek naar overname Monsanto door Bayer

"Populisme" "Het is niet de rol van het Europees Parlement om de geloofwaardigheid van wetenschappelijke publicaties van onafhankelijke Europese agentschappen of van derde landen in vraag te stellen." Monsanto-topman Philip Miller Binnenkort buigen de lidstaten zich over de verlenging van de Europese vergunning van glyfosaat. Europese agentschappen kwamen alvast met het advies dat de stof niet kankerverwekkend is. "Met alle respect, maar het is niet de rol van het Europees Parlement om de geloofwaardigheid van wetenschappelijke publicaties van onafhankelijke Europese agentschappen of van derde landen in vraag te stellen", schrijft topman Philip Miller. Hij waarschuwt in één adem voor de "politisering" van de vergunningsprocedure. "De procedure zou strikt wetenschappelijk moeten zijn, maar is in vele opzichten gekaapt door populisme."