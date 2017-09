Tienduizenden betogers komen op straat tegen hervorming Franse arbeidswet

Bewerkt door: IVI

12/09/17 - 16u57 Bron: Belga, France 24

© afp.

Tienduizenden betogers zijn over heel Frankijk de straat opgetrokken tegen de hervorming van de arbeidswet. De linkse vakbond CGT, die opgeroepen had tot acties, spreekt van een "zeer sterke sociale mobilisatie".

Deze middag verzamelden duizenden mensen in de grote steden van Frankrijk, waaronder Parijs, Nice, Caen en Marseille.



In Parijs zijn volgens de politie 24.000 mensen opgedaagd voor de betoging. De organisatie zelf spreekt van zeker 60.000 aanwezigen. In het centrum van de hoofdstad kwam het tot een confrontatie tussen betogers en oproerpolitie. De politie heeft daarbij een waterkanon ingezet.



"Alle macht aan de werkgevers"

De betogers liepen mee aan de zijde van Jean-Luc Mélenchon van oppositiepartij La France insoumise, die als de grootste tegenstander van president Emmanuel Macron wordt beschouwd.



Philippe Martinez, de nummer één van vakbond CGT, sprak nog voor de start van de betoging in Parijs van een zeer sterke mobilisatie buiten de hoofdstad. "Op de middag waren we met meer dan 100.000" (...) Dit is de demonstratie van sterke ontevredenheid, bevestigd door de peilingen", zei hij. Volgens Martinez geeft de hervorming "alle macht aan de werkgevers".



Plafonneren ontslagvergoeding

De acties waren gericht tegen Macrons hervorming van de arbeidswet. Die voorziet voor kmo's in het plafonneren van ontslagvergoedingen, het beperken van de tijdsduur waarbinnen een klacht tegen een ontslag kan worden ingediend en de mogelijkheid tot overleg zonder vakbondsaanwezigheid.



De stakingen verstoorden het treinverkeer in de voorsteden van Parijs, alsook het luchtverkeer. Zo moest Ryanair 110 vluchten annuleren.