"Het moment dat ik haar voor de laatste keer de zee in droeg, was het emotioneelste van mijn leven"

12/09/17

Een Britse man heeft op Instagram een hartverscheurend eerbetoon gebracht aan zijn overleden vrouw. Katya Rusyaeva (36) stierf anderhalve maand geleden na een strijd van vijf jaar tegen kanker. De laatste drie jaar voor haar dood maakte ze met haar echtgenoot Will Cheyney (35) uit Norfolk nog voor een heel leven aan betoverende reizen.

"Ik tekende mijn contract zonder ook maar te kijken naar wat mijn salaris zou zijn. Ik wilde maar één ding: haar zien lachen en haar stem horen. Maar haar hart winnen was niet gemakkelijk. Toen ik haar mee uit wilde vragen, bracht ze een vriendin mee. Ze hield me op een afstand."



In 2007 had ze haar appendix moeten laten verwijderen en hadden de dokters enkele goedaardige tumoren gevonden. Vijf jaar later kreeg ze opnieuw last van haar buik. Onderzoek wees uit dat ze kanker had en dat die al in het allerlaatste stadium zat. Ze had nog hooguit vijf jaar te leven. (lees hieronder verder) © Facebook.

"Toen ik haar terugzag, verbaasde ik me over haar positieve houding", aldus Will. "Ze bracht tijd door met haar familie en behandelde me nog altijd als een gewone vriend. Kort daarop biechtte ik haar mijn gevoelens op. Op een stuntelige manier: gewoon op de trap. Ze lachte en zei gewoon dat ik een goede vriend was. Het zou me uiteindelijk een jaar kosten om haar te overtuigen. Ik maakte haar elke morgen cappuccino en bakte haar favoriete Portugese cake. Toen we op een avond samen waren gaan karten en nog iets dronken in een club, kuste ze me opeens. Ik was in de zevende hemel." (lees hieronder verder) © Instagram.

In juni 2013 gingen ze voor het eerst samen op reis. Naar het Griekse eiland Santorini. "Ze was zo mooi die zomer, het was alsof haar ziekte een stap terug had gezet. Zelfs haar eetlust was terug."



Daarna besloten ze naar Groot-Brittannië te reizen, zodat Katya de familie van Will kon ontmoeten. Vervolgens reisden ze door naar Barbados. Op Saint Lucia vroeg hij haar ten huwelijk, op zijn knieën op het strand en met de verlovingsring van zijn grootmoeder. Ze trouwden op Sardinië.



Het was het begin van een periode dat ze vier tot vijf keer per jaar op reis gingen. Ze bezochten onder meer Schotland, Frankrijk, Turkije, Nederland, België, Italië, Griekenland, de Filipijnen en de Seychellen. "Ik denk dat die trips haar in leven hielden", aldus Will. "Ze plande alles, maakte een studie van de keuken, kocht er nieuwe kleren en organiseerde fotosessies. Al ons geld ging eraan op." (lees hieronder verder) © Instagram. © Instagram. Katya tijdens hun verblijf in Brugge. © Instagram.

Maar begin dit jaar stierf haar vriendin Lyubov. De vrouw leed aan dezelfde ziekte als Katya. "Ik ben de volgende", zei ze. En ze begon inderdaad gewicht te verliezen en werd steeds zwakker. Het koppel maakte nog een laatste reis naar de Maldiven op 24 juli. Daarover postte Will nu een eerbetoon.



"Op de laatste dag van onze vakantie zei Katya me dat ze voor de allerlaatste keer in haar leven in de oceaan wilde zwemmen", aldus Will. "Ze kon toen al niet meer stappen en daarom kocht ik haar een zwemband. Ik droeg haar het water in. Dat was vermoedelijk het meest emotionele moment van mijn leven. De zee was lekker warm en door de zwemband voelde ze zich gewichtloos. Ze zei dat het heerlijk was. We namen wat foto's en maakten enkele video's, maar ze wilde er niet uitkomen. Ze bleef twee uur ronddobberen. Ik waarschuwde haar dat ze kon verbranden, maar het kon haar niets schelen."



"Ik weet niet wat er toen door haar hoofd ging, maar ik hoop dat ze nu op een gelijkaardige plaats is. Vredig zwemmend in een warme oceaan aan een prachtig tropisch strand. Zonder pijn." (lees hieronder verder) © Instagram. © Instagram.