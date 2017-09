NAVO-lid Turkije koopt Russisch raketsysteem

Bewerkt door: LB

12/09/17 - 16u42 Bron: Belga

Het Russische S-400 raketsysteem tijdens een militaire parade op het Rode Plein in 2015. © reuters.

Turkije koopt het modernste raketsysteem van Rusland, het type S-400, en veroorzaakt daarmee ongerustheid binnen de NAVO en in Washington over een oriëntering van de bondgenoot naar Moskou.

Het Kremlin bevestigde dat het contract is getekend, aldus het Russische staatsagentschap TASS. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan bevestigde het nieuws aan journalisten op zijn terugvlucht uit Kazachstan, aldus de krant Hürriyet. Turkije heeft volgens Erdogan al een aanbetaling gedaan.



Niet compatibel met NAVO-platformen

Het Russische S-400-systeem is niet compatibel met de NAVO-wapenplatformen. Volgens sommige mediaberichten is met de aankoop een bedrag van 2,5 miljard dollar (2,1 miljard euro) gemoeid. Rusland gebruikt het mobiele raketsysteem onder andere voor de beveiliging van de grenzen en de bescherming van soldaten op een steunpunt in Syrië. Voor de Russische defensie-industrie is het systeem een belangrijk exportproduct. Geen enkele NAVO-lidstaat gebruikt het wapen momenteel.



Washington bezorgd

In Washington bestaat al langer ongerustheid over de intenties van Turkije om het Russische systeem te kopen. De Amerikaanse stafchef Joseph Dunford had in juli al gezegd dat een aankoop door Turkije voor Washington "een bezorgdheid" zou zijn. Tijdens een hoorzitting in de commissie voor buitenlandse betrekkingen in de Amerikaanse senaat zeiden zowel Republikeinen als Democraten bezorgd te zijn. Volgens de Democraat Ben Cardin zou de aankoop mogelijk de Amerikaanse sancties tegen Rusland schenden.



Erdogan vervreemdt van Westen

Turkije is sinds 1952 lid van de NAVO. Erdogan vervreemdt zich van het Westen en kondigde al enige tijd geleden aan dat Turkije zich sterker naar Rusland kan oriënteren. De Turkse president zei volgens mediaberichten dat Ankara onafhankelijk zal bepalen wat de Turkse defensievereisten zijn. Moskou bevestigde dat de verkoop van het systeem overeenstemt met de geopolitieke belangen van Rusland.



Spanje heeft voor de NAVO momenteel een Amerikaans raketafweersysteem van het type Patriot gelegerd in Turkije. Dat systeem moet het land beschermen tegen eventuele aanvallen uit Syrië.