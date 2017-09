Dit jaar al 65% meer boetes voor Belgen in Frankrijk

MV

Tijdens de drie zomermaanden juni, juli en augustus zijn vanuit Frankrijk 211.029 zogenaamde "avis de contravention" (kennisgeving van snelheidsovertreding) naar België verstuurd. Vorig jaar waren er dat 172.000, of een stijging van 23%. Over de eerste acht maanden van 2017 werden al 65% meer pv's verstuurd dan in 2016. Mobiliteitsorganisatie VAB verwacht dat het aantal snelheidsboetes uit Frankrijk nog zal toenemen.

Sinds maart 2013 rijden er in Frankrijk ook "voitures-radar" rond die met het verkeer meerijden en zo de snelheid kunnen controleren en ook kunnen flitsen. In 2016 kenden zij een stijging van 27% van het aantal flitsboetes. VAB verwacht dat het aantal snelheidsboetes in 2018 nog zal toenemen, omdat deze voertuigen in de loop van de komende maanden bestuurd worden door private firma's. Momenteel zijn deze voertuigen ongeveer 1 uur en 15 minuten per dag actief, vanaf 2018 zal dat minstens 6 uur per dag zijn, geeft VAB mee.



In Frankrijk wordt bekeurd bij een snelheidsoverschrijding vanaf 1 km/u. De correctie is 5 km/u bij een maximumsnelheid tot 100 km/u en 5% van de gemeten snelheid bij een maximumsnelheid boven 100 km/u. In België zijn de marges bij snelheidscontroles veel ruimer, stipt de organisatie aan.



Wisselende snelheidslimieten

VAB vermoedt dat veel Belgen onvoldoende rekening houden met de wisselende snelheidslimieten op autosnelwegen rond en door steden in Frankrijk. Bij de meest actieve flitspaal in Montpellier, ligt de maximumsnelheid op 90 km/u, omdat dat deel van de autosnelweg vlakbij de stad gelegen is. Zo zijn er nog meer plaatsen. Bij geen van de tien meest actieve flitspalen van Frankrijk mag je 130 km/u rijden, geen toeval dus.



Wie binnen de 46 dagen betaalt, krijgt een verlaagde boete. Tussen de 47 en de 76 dagen is het een forfaitaire boete en na 76 dagen wordt het een verhoogde boete.