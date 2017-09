"Ik zakte ooit door stoel bij kapper. Hier is alles op maat gemaakt en verstevigd": Jamie (31) opent kapsalon voor plussize dames

Koen Van De Sype

12/09/17 - 14u56 Bron: Barcroft

© Barcroft.

video Het was een persoonlijke ervaring die de Amerikaanse Jamie Lopez (31) ertoe aanzette om haar eigen schoonheidssalon voor plussize vrouwen te openen in Las Vegas. "Ik zat op zeker moment bij mijn vaste kapper en zakte met een luide klap door de stoel", vertelt de vrouw, die 227 kilogram weegt. "Alle ogen waren op mij gericht. Vreselijk. Dat wilde ik nooit meer meemaken."

De kappersstoelen kunnen een gewicht van 360 kilogram dragen en de verzorgingstafels voor waxen 270 kilogram. Alles is bovendien glamoureus aangekleed, met goud, rode rozen en prints van Marilyn Monroe. "Ik wil dat alle dames het gevoel krijgen dat ze koninklijk behandeld worden. Want sommigen hebben aan de binnenkant problemen, waardoor ze zich ook langs de buitenkant niet mooi voelen. En daar wil ik iets aan doen." Het is intussen het tweede salon van Lopez. Vijf jaar geleden opende ze al een zaak in Los Angeles, nu volgt er dus een tweede zaak in Nevada.

Jamie zegt overweldigd te zijn door de reacties van de klanten. "Zo had ik eens een dame die bijna letterlijk in tranen uitbarstte toen ze hier was. Gewoon omdat ze hier aanvaard werd zoals ze was. Dat maakt dat deze vrouwen zich goed voelen. En dat is waar het me uiteindelijk om te doen is. Dat vrouwen zich mooi voelen. Dat betekent alles voor me."