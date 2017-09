Opmerkelijk: Australiërs worden aangemoedigd meer kangoeroevlees te eten

IVI

12/09/17 - 13u49 Bron: The Independent, ABC

Australië telt intussen zo'n 50 miljoen kangoeroes. © thinkstock.

Experten in Australië dringen er bij de bevolking op aan om meer kangoeroevlees te eten. Reden is de erg hoge populatie van de kangoeroes in het land. Ondertussen dartelen er zo'n 50 miljoen rond. Te veel kangoeroes kunnen een dreiging zijn voor de biodiversiteit, zeggen experts.

Cijfers van de Australische overheid tonen aan dat er vorig jaar zo'n 45 miljoen kangoeroes waren, bijna het dubbele van de menselijke populatie van het land. In 2010 waren er 27 miljoen. De stijging is volgens experts te wijten aan de veranderingen in het klimaat. Het regent de laatste jaren meer in Australië, wat voor meer voedsel zorgt voor de dieren.



Dat er zoveel kangoeroes zijn, is wel degelijk een probleem volgens professor David Paton van de Universiteit van Adelaide. "Zo een grote populatie kangoeroes kan een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Andere diersoorten kunnen hierdoor in gevaar komen."



De experts willen dus de Australiërs aanmoedigen om meer kangoeroevlees te consumeren om zo de populatie terug te laten krimpen. "Als we de kangoeroes moeten doden door hun hoge aantal, dan moeten we nadenken over wat we met de dieren achteraf doen. We zouden ze niet gewoon mogen achterlaten om weg te rotten", zegt Paton. "Beter is om de mensen aan te moedigen meer kangoeroevlees te eten."