Levenslang gevorderd voor hoofdverdachte neonazistische moorden in Duitsland

Het parket van München heeft een levenslange gevangenisstraf gevorderd voor Beate Zschäpe, de enige nog levende neonazimoordenaar in de zaak die de Duitsers zwaar geschokt heeft.

Beate Zschäpe staat al meer dan vier jaar terecht, als vermeende medeplichtige bij de moorden op acht Turkse immigranten, een Griek en een Duitse politievrouw tussen 2000 en 2007 door de Nationaal-Socialistische Ondergrondse (NSU). Ze wordt er ook van beschuldigd betrokken te zijn geweest bij twee bomaanslagen in Keulen en vijftien door de NSU gepleegde overvallen.



"IJskoud"

Volgens federaal aanklager Herbert Diemer moet Zschäpe voor elke moord een straf krijgen. In zijn slotpleidooi sloot hij uit dat ze met minder dan een levenslange straf zou wegkomen, en noemde hij haar een "ijskoud berekenende persoon".



Zelf ontkent Zschäpe elke betrokkenheid, en legt ze de schuld bij de twee andere overleden leden van het trio waarvan ze deel uitmaakte. Uwe Mundlos (38) en Uwe Böhnhardt (34 jaar) werden in 2011 dood aangetroffen toen de politie hen wilde arresteren. De onderzoekers denken dat ze zichzelf van het leven beroofden, of dat een van de twee de andere vermoordde en daarna zichzelf.



De zaak heeft Duitsland diep geschokt, omdat de drie jarenlang ongestraft hun gang konden gaan. Dat legde ook de tekortkomingen van de binnenlandse inlichtingendiensten pijnlijk bloot.



In september 2016 doorbrak Beate Zschäpe voor het eerst haar stilzwijgen, na meer dan drie jaar proces. Ze zei niet langer sympathie te hebben voor het nationaalsocialisme. "Ik beoordeel mensen niet langer op hun mening of afkomst, maar op hun gedrag", klonk het.



Vier andere verdachten staan ook terecht in München, omdat ze steun zouden verleend hebben aan de extreemrechtse groep. In de komende maanden wordt een uitspraak van de rechter verwacht.