Levenslang voor twee kaderleden die 900.000 Chinese beleggers oplichtten

12/09/17 - 11u39 Bron: Belga

Een rechtbank in China heeft twee kaderleden van een bedrijf van onlineleningen tot levenslang veroordeeld. Ze hadden een gigantische piramidefraude opgezet waarbij 900.000 beleggers werden opgelicht, zo melden Chinese media.

Nog eens 24 beklaagden werden veroordeeld voor hun rol in de oplichting door het bedrijf, Ezubao. Door rentes van bijna 15 procent te beloven, lokte het bedrijf investeerders voor valse projecten, om vervolgens bestaande cliënten uit te betalen met de inbreng van nieuwe investeerders. In totaal werd zo tussen 2014 en 2015 meer dan zeven miljard euro opgehaald, en werden 900.000 investeerders opgelicht.



De topman van het moederbedrijf van Ezubao kreeg levenslang. Ook een andere topman moet levenslang de cel in. Anderen kregen celstraffen gaande van drie tot vijftien jaar.



Met het geld van de beleggers betaalden de toplui hun luxueuze levensstijl. Zo liepen de secretaressen van het bedrijf rond in Louis Vuitton en Gucci. Toen de top van het bedrijf vreesde dat hun oplichtingspraktijken aan het licht gingen komen, lieten ze financiële documenten begraven op een terrein nabij de hoofdzetel van het bedrijf. De politie had 20 uur nodig om de documenten, met hulp van een graafmachine, weer op te graven.