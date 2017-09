Cuba staat voor donkere periode van heropbouw met geld dat er niet is

De golven slaan over de Malecon, het water stijgt in de straten van Havana. © afp.

"Nooit kwam het water tot Linea", zegt Yaritza Mendoza aan BBC News, na de verwoestende doortocht van orkaan Irma. De Cubaanse heeft het over de straat in Havana die een referentiepunt is voor elke inwoner van de hoofdstad. Linea ligt vijf 'blokken' landinwaarts in de wijk Vedado. Zelfs tijdens de zogenaamde 'Storm van de eeuw' in 1993 was het zo erg niet, weet Mendoza.

Vedado kampt al enkele dagen met de gevolgen van de overstromingen. De Malecondijk was niet bestand tegen de metershoge golven die Irma veroorzaakte. De straten in Vedado werden kanalen, het wassende water vernielde heel wat bezittingen en woningen op het gelijkvloers. Reddingswerkers varen van huis tot huis om ouderen en zwakkeren te helpen.



Yaritza Mendoza had nog geluk, vindt ze: zij woont op de tiende verdieping van een appartementsgebouw op Linea. Terwijl ze aan BBC News vertelt dat ze geen weet heeft van doden, komt een forensisch team ter plaatse om het lichaam van de 89-jarige Nieves Martinez te bergen. De bejaarde vrouw verdronk in of rond haar woning.



In totaal heeft orkaan Irma tien Cubaanse doden op haar geweten, zo meldde de overheid later. Onder hen twee 27-jarigen, Yolendis Castillo en Maria del Carmen Arregoitia, die omkwamen toen een balkon neerstortte op hun bus in de arme wijk Centro Habana.



Verwoest

Het kan nog weken duren eer er weer elektriciteit zal zijn in heel Havana. En de hoofdstad kreeg niet eens de volle laag van Irma. Gebieden verder oostwaarts lagen wel in het oog van de storm en werden compleet verwoest. Zoals het vissersdorp Caibarien en het eilandje Cayo Coco, waar het dak van de internationale luchthaven instortte. Tot woensdag vlogen er overigens nog mensen op die luchthaven. Pas donderdag werd het eiland ontruimd. Tot grote ergernis van Britse toeristen die naar eigen zeggen nauwelijks of geen informatie kregen van hun overheid of touroperator en enkel geholpen werden door de Cubanen zelf.



Orkaan Irma trof niet alleen misnoegde toeristen die een paar erg lastige dagen meemaakten, maar vooral de Cubaanse bevolking, schrijft de BBC. De inwoners zullen hun eiland moeten heropbouwen, maar de vraag is hoe en met welk geld. Het zijn de armste gebieden die de grootste schade opliepen. De broodnodige centen zijn er niet, ook al beloofde president Raul Castro het Cubaanse volk dat alles heropgebouwd zal worden.



Het eiland gaat ongetwijfeld onzekere, donkere maanden tegemoet.