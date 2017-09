VN-Veiligheidsraad buigt zich morgen over etnisch geweld in Myanmar

Bewerkt door: ib

12/09/17 - 04u30 Bron: Belga

Een Rohingya-familie voor hun tentenkamp in Ukhiya, Bangladesh. Volgens de VN hebben meer dan 270.000 Rodingya hebben de afgelopen weken Myanmar ontvlucht. © epa.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt morgen bijeen om het etnische geweld tegen de Rohingya in Myanmar te bespreken. De Rohingya zijn een moslimminderheid die voornamelijk in de westelijke staat Rakhine leven. Ze worden vervolgd en door de boeddhistische meerderheid als illegaal beschouwd.

Het Verenigd Koninkrijk en Zweden riepen de spoedvergadering samen, nadat de VN maandag bekendmaakte dat op iets meer dan twee weken tijd al 313.000 Rohingya naar buurland Bangladesh zijn gevlucht. Na een aanval op 25 augustus op een politiepost, volgde er zware repressie van het Myanmarese leger. Daarbij kwamen minstens 500 mensen, vooral Rohingya, om.



In totaal werden sinds de jaren 1990 nu al meer dan 700.000 Rohingya naar Bangladesh verdreven. Daar leven ze, soms al decennia lang, in erbarmelijke omstandigheden in kampen. Volgens de VN is de Myanmarese regering nu gestart om mijnen te leggen langs de grens met Bangladesh.