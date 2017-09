Ryanair annuleert vandaag 110 vluchten door staking Franse luchtverkeersleiders

IVI

De luchtvaartmaatschappij Ryanair moet 110 vluchten schrappen die vandaag van, naar of over Frankrijk vliegen. Reden is de staking van de Franse luchtverkeersleiders. Ryanair roept de Franse regering op om snel actie to ondernemen zodat het luchtverkeer boven Europa niet opnieuw in het gedrang komt.

De lagekostenmaatschappij heeft getroffen reizigers gecontacteerd en geïnformeerd over hun mogelijkheden. Ryanair raadt reizigers aan om eerst naar de website te gaan voor verdere informatie over hun vlucht alvorens naar de luchthaven te komen.



"De regering Macron heeft een grote aanpassing aangekondigd in de Franse arbeidswetgeving, maar er blijkt niets te zijn veranderd: de luchtverkeersleiders en vakbonden kunnen nog steeds Europa gegijzeld houden", zegt Kenny Jacobs van Ryanair. "Vorig jaar was een record voor het aantal stakingen van luchtverkeersleiders. De Franse vakbond heeft voor deze week nog meer stakingen voorzien. Daardoor zijn wij nu genoodzaakt 110 vluchten van te annuleren."



"Genoeg is genoeg"

Jacobs vindt dat het genoeg is geweest. "Als de president Macron het land wil veranderen, dan moet het de vakbond van de luchtverkeersleiders aanpakken. Samen met de Europese Commissie moet Frankrijk onmiddellijk actie ondernemen om te voorkomen dat de reisplannen van duizenden Europeanen worden onderbroken. Genoeg is genoeg."



Ryanair benadrukt dat het, samen met andere Europese luchtvaartmaatschappijen, al meermaals de Europese Commissie heeft gevraagd om een aantal regels in te voeren. Zo willen de vliegmaatschappijen dat de vakbonden overgaan tot bemiddeling, in plaats van staking. Een tweede regel moet volgens hen ook zijn dat andere Europese luchtverkeersleiders de vluchten over Frankrijk regelen wanneer de Fransen staken. Ten derde, stelt Ryanair, moeten de vluchten over Frankrijk beschermd worden als er wordt gestaakt.