Chinezen willen geen Europese kaas meer: "Schimmels niet veilig voor consumptie"

11/09/17

China blokkeert sinds enkele weken de import van zachte kazen als Camembert, Brie en Roquefort. Peking is er niet van overtuigd dat de schimmels in de lekkernijen veilig zijn voor consumptie, maar de Kamer van Koophandel van de EU in China vindt dat geen geldige reden en vraagt om het importverbod te herzien.