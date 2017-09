Tienduizenden mensen op straat voor onafhankelijkheid van Catalonië

SVM

Tienduizenden mensen zijn op de Catalaanse nationale feestdag in Barcelona op straat gekomen om de onafhankelijkheid van Catalonië te eisen. Ze riepen slogans als "Onafhankelijkheid, onafhankelijkheid!" en "Wij willen stemmen!" Daarmee verwijzen ze naar het referendum dat de Catalaanse overheid wil organiseren op 1 oktober.

Volgens de organisatoren hadden via de sociale media meer dan 400.000 mensen zich aangemeld voor de manifestatie. Nog voor het begin van de optocht was de Passeig de Gràcia -die uitkomt op de Plaça de Catalunya- al over een afstand van enkele kilometers gevuld met mensen. De voorbije jaren kwamen telkens meer dan een miljoen mensen opdagen op de betogingen.



Vorige week ondertekende de Catalaanse regering nog een decreet dat een referendum bijeenriep op 1 oktober, maar dat werd op vraag van de Spaanse regering stante pede geschorst door het Spaanse grondwettelijk hof. Eerder liet de Spaanse premier Mariano Rajoy al verstaan dat hij er alles aan zou doen om het referendum tegen te houden.