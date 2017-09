Oostkust VS zal getroffen worden door steeds zwaardere overstromingen

MV

11/09/17 - 17u19 Bron: Belga

De oostkust van de Verenigde Staten zal getroffen worden door steeds zwaardere overstromingen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van wetenschappers aan de universiteiten van Bonn, South Florida en Rhode Island, dat in het vakblad Scientific Report werd gepubliceerd. Vooral de staten Virginia, North Carolina en South Carolina zouden zwaar getroffen worden.

De overstromingen zouden niet veroorzaakt worden door tropische stormen en orkanen zoals Katrina, Harvey of Irma, die door de overvloedige regen en wind die ze met zich meebrengen hevige schade hebben veroorzaakt. Het probleem ligt bij de kustgebieden zelf, die elk jaar om en bij de 3 millimeter dieper in de zee zakken. Dat komt onder meer door menselijke ingrepen, zoals het overmatig gebruik van grondwater in de regio. Daarnaast zorgt de opwarming van de aarde ervoor dat de zeespiegel stijgt.



De wetenschappers gebruikten onder meer gps-gegevens en satellietbeelden, en concludeerden dat de steden in de regio op 300 jaar tijd al 60 centimeter zijn gezakt.



Geldsommen

"Zelfs al wordt er minder grondwater opgepompt, dan nog zal het aantal overstromingen stijgen", aldus Makan A. Karegar van de University of South Florida volgens de wetenschappelijke nieuwswebsite Phys.org. "De geldsommen die uitgegeven zullen moeten worden om de schade door die overstromingen te herstellen, zullen eveneens significant stijgen. Men zou dan ook denken dat de VS alle mogelijke middelen zou inzetten voor het bestrijden van de klimaatopwarming."



President Donald Trump staat bekend als een scepticus als het over klimaatopwarming gaat, en het door hem aangestelde hoofd van het milieuagentschap EPA gelooft niet dat de mens een invloed heeft op de opwarming van de aarde.