Saudi-Arabië arresteert twee radicale imams

11/09/17 - 07u28 Bron: ANP

© afp.

Een vooraanstaande islamitische leider is in Saudi-Arabië vermoedelijk gevangengenomen, nadat vorige week ook een andere belangrijke geestelijke werd gearresteerd. De twee imams zijn mogelijk opgepakt vanwege kritiek op het Saudische koningshuis.

De arrestatie van Salman al-Ouda zou blijken uit berichten op sociale media. Hij liet zich onder meer lovend uit toen bekend werd dat de emir van Qatar en de kroonprins van Saudi-Arabië elkaar telefonisch hadden gesproken om een oplossing te vinden voor het conflict tussen beide landen. De hoop op een verbeterde relatie werd door Saudi-Arabië al gauw de grond ingeboord. Het land verweet Qatar van het vervalsen van feiten.



Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte beschuldigen Qatar van steun aan internationaal terrorisme en vinden Qatars nauwe banden met het sjiitische Iran een doorn in het oog.



Ook de geestelijke Aaidh al-Qarni werd vorige week gearresteerd. Evenals Salman al-Ouda is hij voor verzoening met Qatar. Het koningshuis van het conservatieve Saudi-Arabië ziet islamitische leiders als de grootste binnenlandse dreiging.



Salman al-Ouda zat tussen 1994 en 1999 al eens in de cel vanwege kritiek op de regering. Hij staat in Denemarken op een zwarte lijst met haatpredikers.

Aaidh al-Qarni wilde onder meer in 2015 naar Nederland komen. De lezing werd geschrapt nadat ophef was ontstaan over zijn komst. De geestelijke zou hebben opgeroepen tot haat en geweld.