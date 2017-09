Paus Franciscus beëindigt vijfdaagse reis in Colombia

Bewerkt door: ib

Paus Franciscus heeft zondagavond (lokale tijd) zijn vijfdaagse reis door Colombia beëindigd en is weer naar Rome afgereisd. De reis stond volledig in het teken van het vredesproces. De kerkvorst droeg de mis op in Bogotá, Villavicencio, Medellín en Cartagena. In totaal woonden ruim 4 miljoen mensen de vieringen bij.

Tijdens de eucharistievieringen maande de paus de Colombiaanse bevolking aan tot verzoening en vergevingsgezindheid, nu in het land na vijf decennia een einde komt aan het conflict met de guerillastrijders van de communistische Farc. De onderhandelingen tussen de regering en de rebellen werden onder meer door het Vaticaan begeleid.



Cultuur van geweld

Op zijn laatste dag in Cartagena hield Franciscus ook een betoog tegen drugshandel - Colombia is de grootste cocaïneproducent ter wereld - en de "cultuur van geweld" die in het land heerst. Hij sprak daarnaast ook even over buurland Venezuela, dat te kampen heeft met een zware politieke en economische crisis. "Ik bid voor iedereen in Latijns-Amerika, en met name voor de buren uit Venezuela", zei de Argentijn. "Dit is een oproep om elke vorm van geweld te verwerpen in de politiek en tot een oplossing te komen in de erg zware crisis."



Franciscus' bezoek aan Colombia verliep nagenoeg vlekkeloos. Zondag liep de paus wel een verwonding aan een van de wenkbrauwen op, toen de pausmobiel bruusk remde en de kerkvader tegen het glas botste met zijn hoofd.