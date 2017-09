Australiër ontsnapt aan de dood na haaienaanval in populair surfgebied

Bewerkt door: ib

11/09/17 - 00u30 Bron: news.com.au

De wond die Abe McGrath overhield aan zijn surfavontuur. © rv.

Een Australische surfer wordt de 'gelukkigste man op aarde' genoemd nadat hij ontkomen is aan de aanval van een jonge witte haai tijdens eens surftripje in de golven bij het populaire surfstrand Byron Bay in New South Wales, Australië.

De 35-jarige Abe McGrath, die vaak in Byron Bay komt surfen, lag op zijn surfboard toen rond zes uur 's morgens ineens een witte haai vanuit het niets de man aanviel. De haai beet eerst de surfplank van de man in tweeën, waarna hij uithaalde naar de heup van de man. "Hij lag op zijn surfplank en werd plots van onderen heel agressief aangevallen", zegt getuige Bryce Cameron, die de aanval op McGrath vanaf het strand zag gebeuren. "De kracht van de aanval zorgde ervoor dat zijn surfplank afbrak. De impact tilde hem op, de haai kwam vanuit de diepte en sloeg met zijn neus tegen de plank, en kreeg de helft van de plank in zijn bek." Volgens McGrath ging het om een jonge witte haai van 3,5 meter. "Dat is eigenlijk maar een 'kleine' haai, maar groot genoeg om te moorden."

Spartelen

Sufer Abe is vooral blij dat hij het nog kan navertellen. © rv.

Ten tijde van de aanval was er nog een andere surfer in het water, Elijah Colbey, zo'n vijftig meter verderop. "Abe lag in het water met een aantal bijtwonden op zijn lichaam. Hij was aan het spartelen tot de volgende golf hem aan land bracht. Hij is de gelukkigste man op aarde op dit moment... Hij lag op zijn surfplank, maar als hij erop gezeten had, zou hij een been hebben verloren...", getuigt de man.



Abe McGrath was zelf opgelucht de aanval overleefd te hebben en zei dat hij 'oke' was. "Hij zat vol adrenaline, was nog niet in shock en vooral blij om levend bij zijn vrienden te zijn", zegt Cameron. "We gaven hem allemaal een flinke omhelzing en waren erg blij dat we hem nog levend bij ons hadden!"