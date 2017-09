Door: redactie

VTM NIEUWS-correspondent in de VS Greet De Keyser is ten noorden van Miami in de Amerikaanse staat Florida. Daar neemt de wind met het uur toe, vertelt ze. Meer dan een miljoen mensen zit al zonder elektriciteit. "Ten zuiden van Miami zijn windsnelheden genoteerd tot 250 km/u", zegt Greet De Keyser. "Key Biscayne, een heel dure wijk in Miami, staat al helemaal onder water. Het water heeft daar nog nooit zo hoog gestaan."