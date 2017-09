Staatloze ex-president van Georgië onderweg naar Oekraïne tegengehouden

Bewerkt door: aja

Mikhail Saakasjvili, ex-president van Georgië en ex-gouverneur van de Oekraïense oblast (district) Odessa, is er niet in geslaagd vanuit Polen Oekraiëns grondgebied te betreden. Saakasjvili, gezocht door het Georgische gerecht, is staatloos nadat hem eerst de Georgische en vervolgens de Oekraïense nationaliteit is ontnomen. De trein met Saakasjvili als passagier bleef urenlang vastgehouden in de Poolse grensstad Przemysl.

Over de luidsprekers werd de voormalige Georgische machthebber opgeroepen, de trein te verlaten. Hij verkeerde in het gezelschap van de Oekraïense oppositiepolitica Joelia Timosjenko, meteen een huwelijk van twee producten van de kleurenrevoluties: de Rozenrevolutie in Tblisi en de Oranjerevolutie in Oekraïne. Ook een aantal Poolse oppositiepolitici begeleidden de staatloze op de trein. De door Saakasjvili met veel rumoer aangekondigde terugkeer ging niet gepaard met de "duizenden aanhangers" die hij ter verwelkoming zei te verwachten.



Staatloos

De Oekraïense president Petro Porosjenko nam in juli zijn voormalige vriend de Oekraïense nationaliteit af omdat Saakasjvili het als gouverneur van Odessa al te bont had gemaakt met zijn kritiek op de corruptie in Kiev. Op dat moment verbleef Saakasjvili in de VS.



Corruptie was ook de reden waarom de man Georgië moest ontvluchten. Saakasjvili was de post van gouverneur van Odessa aangeboden na de Maidan-staatsgreep, die in Kiev het pro-Westerse kamp aan de macht bracht. Hij probeerde er "hervormingen" door te voeren, maar kon de macht van de oligarchen niet doorbreken.